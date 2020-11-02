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7 إصابات في حادث مروع بين مركبتين على طريق الملك خالد في خميس مشيط
تم نقل المصابين جميعًا إلى المستشفى بخميس مشيط
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- خميس مشيط
أصيب 7 أشخاص في حادث مروري مروع، وقع بين مركبتين على طريق الملك خالد في خميس مشيط.
وباشرت الجهات الأمنية والهلال الأحمر، مساء اليوم الاثنين، الحادث بين مركبتين الأولى من نوع ددسن نيسان غمارتين والمركبة الثانية جمس تاهو على طريق الملك خالد الرابط بين خميس مشيط ومحافظة أحد رفيدة مقابل المدينة العسكرية.
ونتج عن الحادث 7 إصابات ما بين خطيرة ومتوسطة، تم نقلهم جميعًا إلى المستشفى بخميس مشيط عن طريق الهلال الأحمر، فيما تم فتح الطريق وعودة حركة السير في وقت وجيز.
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