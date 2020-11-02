، مقتل شخص في إطلاق نار قرب كنيس يهودي بالعاصمة النمساوية ،

محمد بن مسعود - الدمام - وسائل إعلام قالت إن الهجوم وقع بشارع يضم المعبد الرئيس بفيينا

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية اليوم الاثنين سقوط قتيل وعدد من الجرحى في إطلاق نار قرب كنيس يهودي، وفق ما نقلته وسائل إعلام نمساوية.

وتفصيلاً، قال متحدث باسم الشرطة في النمسا مساء الاثنين إن الشرطة انتشرت بكثافة في وسط فيينا، بينما ذكرت صحيفة كرونين تسايتونج أن هجومًا وقع على كنيس يهودي، وحدث إطلاق نار، فيما امتنع المتحدث عن التعليق على سبب انتشار الشرطة.

وذكرت الصحيفة النمساوية أن الهجوم وقع في شارع يضم المعبد الرئيسي في المدينة، كما ذكرت وسائل إعلام أخرى أن إطلاق نار وقع في ساحة قريبة، وفق "العربية نت".

كما أفادت هيئة الإذاعة العامة النمساوية بعملية واسعة النطاق للشرطة في كنيس يهودي في فيينا، وإطلاق أعيرة نارية حسب "سكاي نيوز عربية".

من جانبه، قال رئيس الطائفة اليهودية في النمسا على تويتر: "ليس واضحا ما إذا كان معبد فيينا والمكاتب المجاورة هدف إطلاق النار وهي كانت مغلقة في ذلك الوقت"

وذكرت الشرطة النمساوية على حسابها في تويتر أن "إصابات عديدة في وسط فيينا ونشرنا كل القوات المتاحة".