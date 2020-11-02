بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة على الزوار والمعتمرين بالحرم المكي

وسط أجواء مفعمة بالإيمان والروحانية..
شهد الحرم المكي منذ قليل، هطول أمطار متوسطة على الزوار والمعتمرين وسط أجواء مفعمة بالإيمان والروحانية.
فيما بحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم مع مدراء التفويج والمدراء المعنيين بالعمرة استعدادات الرئاسة للمرحلة الثالثة من موسم العمرة ومناقشة الخطة التشغيلية التي يجري تطبيقها خلال المرحلة الثالثة والخدمات التي ستقدم في خدمة المعتمرين القادمين من خارج المملكة.
وشدد السديس على رفع وتيرة العمل مع تكثيف الإجراءات الاحترازية وتهيئة المسجد الحرام للمعتمرين والمصلين لأداء مناسكهم في بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض والأوبئة.
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