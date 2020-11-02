عصابة تجمع أموال مجهولة المصدر بالرياض.. والشرطة تضبط عناصرها

خلال محاولة تهريب مليون و650 ألف ريال إلى خارج المملكة..

ألقت شرطة الرياض القبض على مجموعة مقيمين امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتهريبها إلى خارج المملكة. صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية باشرت إجراءات الاستدلال في محاولة مقيم من الجنسية المصرية تهريب مبلغ «1.650.000» ريال، إلى خارج البلاد، أحبطتها جمارك مطار الملك خالد الدولي، واتضح للجهات المختصة ارتباطه بمجموعة من 4 مقيمِين من الجنسية المصرية، تتراوح أعمارهم «بين العقدين الثالث والخامس»، امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر، ومحاولة تهريبها إلى خارج المملكة بإخفائها داخل حقائب السفر بطرق متعددة، متخذين من سكنهم بحيي «منفوحة – والشفاء» مقرّين لجمع الأموال، وبتفتيشهما عثر على مبالغ مجهولة المصدر، بلغت «42.150» ريالاً، وإقرارهم «بتحويل وتهريب» مبالغ بذات النمط والسلوك الإجرامي، وقد تم القبض عليهم جميعًا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق نظام الإجراءات الجزائية. اقرأ أيضًا: Advertisements القبض على قائد مركبة وثق مخالفته في فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي بالفيديو.. القبض على مفحطين في بريدة وإحالتهم للهيئة المرورية القبض على 15 متهمًا بالسطو على محلات وسرقة مركبات في القصيم

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