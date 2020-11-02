بالفيديو.. وزارة الداخلية تتعقب تجاوزات «الذوق العام» ومخالفي كورونا

عقوبات فورية عبر الحملات الأمنية المختصة..

تباشر وزارة الداخلية حملات أمنية لتعقب مخالفات لائحة الذوق العام والإجراءات الوقائية المطبَّقة بشأن فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، وتطبيق العقوبات الفورية بحق المخالفين. وأكدت الوزارة عبر «سناب الداخلية»، أن المخالفات المتعلقة بلائحة الذوق العام والإجراءات الاحترازية شملت ارتداء ثوب النوم في الأماكن العامة، وعدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، فيما ناشد رجال الأمن عبر سياراتهم المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي؛ لضمان الوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19». اقرأ أيضًا: «الداخلية»: العودة للأوضاع الطبيعية لا تعني انتهاء مخاطر كورونا

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