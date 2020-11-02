«التحالف الإسلامي» لمحاربة الإرهاب يعدد 4 خطوات لمواجهة التطرف

نصح بالتركيز على «المرسل»..
عدّد التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، المرتكزات الإعلامية المطلوبة؛ لتفعيل خطاب الاعتدال؛ استنادًا إلى أنَّ الاعتدال قوة ناعمة؛ لتصحيح الفكر المتطرف ودحر شعارات العنف والكراهية، وذلك بالتركيز على «المرسل» بحيث يكون شخصية إعلامية ذات صلة بموضوع الخطاب والجمهور المستهدف.
وشدد «التحالف الإسلامي»، على أهمية «المبادرة»، بربط لضمان الخطاب المعتدل، بالسعي إلى التغيير وتقديم تجارب علمية تسهم في تغيير وجهة النظر، مع الاعتبار لمفهوم «الشمولية»، بصياغة خطاب وطني جامع يشمل جميع الفئات دون استثناء، والاهتمام بمبدأ «التنويع» بمعنى تقديم خطاب إعلامي بقالب معتدل يشمل الحوارات.
وتم إطلاق التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في ديسمبر 2015 بمشاركة 41 دولة كونت جبهة إسلامية موحدة في الحرب ضد الإرهاب والتطرف؛ وذلك بهدف محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أيا كان مذهبها وتسميتها.
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