الحصيني يحدد خريطة أمطار «ليلة الاثنين».. والمناطق المتأثرة

تشمل أجزاء من الحدود الشمالية..
حدد الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، خريطة الأمطار الليلة والتي تتأثر بها مناطق عدة بالمملكة.
وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن السحب الرعدية توسعت لتشمل أجزاء من الحدود الشمالية والجوف وشمال المدينة وشمال منطقة حائل وعلى منطقة مكة، لتشهد تلك المناطق ليلة ممطرة ومبرقة على أجزاء منها.
إلى ذلك توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس غدٍ الثلاثاء، هطول أمطار رعدية تسبقها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة، ومكة المكرمة تشمل السواحل منها كذلك على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل ومرتفعات جازان، عسير، الباحة.
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