«أرقام رسمية» توضح حالات التعافي الجديدة من كورونا بالمدن والمحافظات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 436 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» في المملكة، وتم تسجيل 96 حالة في المدينة المنورة، وتلتها الرياض بتسجيل 49 حالة، وينبع بتسجيل 28 حالة.

وسجَّلت الهفوف 24 حالة، والدمام 18، والمبرز 17، وجدة 16، وبريدة 15، وخميس مشيط 14، ووادي الدواسر 13، وحائل 11، ومكة وعنيزة والظهران 10 حالات بكل منهم، كما سجلت العقيق 6 حالات تعافٍ، والأسياح وجازان ورياض الخبراء وخيبر 5 حالات لكل منهم، وسجلت الجبيل والقطيف والمخواة والبكيرية وبللسمر وأضم 4 حالات لكل منهم.

اقرأ أيضًا:

وزارة الصحة تعلن شروط تحويل المرضى بين المستشفيات