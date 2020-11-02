في حالة سداد الرسوم المطلوبة..

أوضحت منصة أبشر، طريقة الحصول على رخصة المركبات التي تم تجديدها، عبر أجهزة الصراف الآلي. وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنه في حال تم تجديد استمارة السيارة عن طريق جهاز الصراف الآلي وسداد الرسوم المطلوبة، يدخل المستفيد على حسابه بمنصة «أبشر أفراد»، ويختار أيقونتي «تجديد المركبات، تجديد رخصة سير المركبات». يأتي ذلك ردًا من المنصة على تساؤل تلقته من أحد المستفيدين قال فيه، «تم تجديد استمارة السيارة عبر جهاز الصراف الآلي سداد ٦٠٠ ريال أين نحصل الاستمارة؟». Advertisements اقرأ أيضًا: «أبشر» تنوِّه بتفادي مشكلات تحويل الأموال عند تجديد الإقامة «المرور» يوضح الإجراء النظامي المطلوب في حالة قيادة سيارة الوالد

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كانت هذه تفاصيل خبر رخصة المركبات المجدَّدَة عبر الصرّاف الآليّ.. «أبشر» توضح الآلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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