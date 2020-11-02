حرق وسرقة أجهزة ساهر يحيلان 27 مواطنا ومقيما للنيابة

أحالت الجهات الأمنية في عدد من مناطق المملكة 27 شخصا «19 مواطنا و8 مقيمين يمنيين» إلى النيابة العامة، إثر تورطهم في إتلاف وإطلاق النار، وحرق عدد من أجهزة الرصد الآلي وسرقة تجهيزاتها، ووفقاً للبيانات الصادرة من مديرية الأمن العام تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وكشفت البيانات، عن رصد 8 حالات أسفرت عن ضبط كافة المتهمين، منها 5 بمنطقة مكة المكرمة، وحالة واحدة في كل من القصيم والجوف وتبوك، وذلك خلال 3 أشهر «أغسطس، سبتمبر، أكتوبر» من العام الحالي 2020.

8 حالات

الأولى:

تمكنت شرطة القصيم من إيقاف مواطن في العقد الثالث من العمر قام بإتلاف جهاز لرصد السرعة الآلي على أحد الطرق بالمنطقة.

الثانية:

تمكنت شرطة مكة المكرمة من تحديد هوية ثلاثة مواطنين في العقد الثالث قاموا بإتلاف جهاز رصد سرعة الآلي على طريق تربة - الخرمة.

الثالثة:

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة إيقاف شخصين مواطنين في العقد الثاني والثالث قاما بإتلاف 9 أجهزة للرصد الآلي على طريق الخرمة - تربة.

الرابعة:

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شرطة منطقة مكة المكرمة تلقي القبض على ثلاثة مواطنين في العقد الرابع والخامس قاموا بإطلاق النار على جهاز آلي للرصد وحرق جهاز آخر على أحد الطرق العامة بمحافظة الطائف.

الخامسة:

شرطة منطقة مكة المكرمة تلقي القبض على ثلاثة مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر إثر إتلافهم 4 أجهزة لرصد السرعة على طريق جدة - جازان.

السادسة:

تمكنت شرطة منطقة الجوف من إيقاف أربعة مواطنين في العقد الثالث والرابع تورطوا في إتلاف أجهزة الرصد الآلي على الطرق بالمنطقة.

السابعة:

شرطة منطقة تبوك تلقي القبض على مواطن في العقد الثالث أتلف عدداً من أجهزة الرصد الآلي وسرق تجهيزاتها، وضبط بحوزته عدد من المسروقات.

الثامنة:

شرطة منطقة مكة تلقي القبض على عشرة أشخاص؛ مواطنين و 8 مقيمين من الجنسية اليمنية بين العقدين الثالث والخامس، امتهنوا الاعتداء على أجهزة الرصد الآلي وسرقة تجهيزاتها، وضبط بحوزتهم عدد من المسروقات.