3 معدات تسرق رمال طريق مكة الرياض

ضبطت لجنة التعدين بمحافظة المزاحمية، التابعة لمنطقة الرياض، الجمعة الماضي معدات مخالفة جنوب طريق «مكة - الرياض» فى منطقة الشلال، تسرق الرمال الناعمة بدون ترخيص نظامي.

وأكد مصدر لـ «دوت الخليج» أنه بعد ملاحظة شاحنتين محملتين برمال ناعمة فى الموقع، وبعد تتبع مكان وزمان نقل الرمال، وجد 3 شاحنات من نوع «سكس» و«شيول» يقودها وافدون، وتم حجز المعدات الثلاث من قبل اللجنة في موقع الحجز خلف مكتب الكهرباء بالمحافظة.

وأكد المصدر أنه لن يسمح لأي شخص أو مؤسسة بأعمال نهل الرمال إلا بترخيص نظامي من الثروة المعدنية أو إمارة المنطقة.

وأضاف أن توجيهات أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، تشدد على تطبيق التعليمات بحق كل مخالف، وإيقاف أي معدات تعمل بدون ترخيص نظامي.