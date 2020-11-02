بدء التسجيل بدبلوم التدريب

حددت الكلية التقنية بالقنفذة مواعيد التسجيل في برنامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1441-1442هـ اعتباراً من 7 /4 /1442، ويستمر حتى 16 /4 /1442، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للقبول «قبولي»:
https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/pag
وستكون أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحين بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول بتاريخ 21/4/1442، وسيبدأ التدريب للفصل التدريبي الثاني بتاريخ 4/6/1442.
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