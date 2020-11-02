استكمال خدمات معتمري المرحلة الثالثة

وتم توزيع المظلات على المعتمرين بالمطاف وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تراعي الحملة تطبيقها عند تقديم خدماتها داخل المسجد الحرام.
وتسعى الرئاسة، من خلال الحملة، إلى توعية المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد للوقاية من فيروس «كورونا»، وتقديم المتطلبات الصحية مثل الكمامات والمعقمات وغيرها من وسائل مكافحة العدوى والأوبئة المتخذة داخل الحرم المكي الشريف.
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