استكمال خدمات معتمري المرحلة الثالثة

تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وكل الجهات المعنية، خلال المرحلة الثالثة للعمرة، في استقبال المعتمرين وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لهم داخل المسجد الحرام، عبر حملة خدمة «معتمرينا شرف لمنسوبينا 5»، وتكثيف برامجها وأنشطتها الهادفة إلى تحقيق أعلى معايير السلامة والوقاية للمعتمرين فى أثناء أداء العبادات والنسك، وإعانتهم على أدائها بكل يسر وسهولة.

وتم توزيع المظلات على المعتمرين بالمطاف وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تراعي الحملة تطبيقها عند تقديم خدماتها داخل المسجد الحرام.

وتسعى الرئاسة، من خلال الحملة، إلى توعية المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد للوقاية من فيروس «كورونا»، وتقديم المتطلبات الصحية مثل الكمامات والمعقمات وغيرها من وسائل مكافحة العدوى والأوبئة المتخذة داخل الحرم المكي الشريف.