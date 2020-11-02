اخبار السعوديه

استكمال خدمات معتمري المرحلة الثالثة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وكل الجهات المعنية، خلال المرحلة الثالثة للعمرة، في استقبال المعتمرين وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لهم داخل المسجد الحرام، عبر حملة خدمة «معتمرينا شرف لمنسوبينا 5»، وتكثيف برامجها وأنشطتها الهادفة إلى تحقيق أعلى معايير السلامة والوقاية للمعتمرين فى أثناء أداء العبادات والنسك، وإعانتهم على أدائها بكل يسر وسهولة.

وتم توزيع المظلات على المعتمرين بالمطاف وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تراعي الحملة تطبيقها عند تقديم خدماتها داخل المسجد الحرام.

وتسعى الرئاسة، من خلال الحملة، إلى توعية المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد للوقاية من فيروس «»، وتقديم المتطلبات الصحية مثل الكمامات والمعقمات وغيرها من وسائل مكافحة العدوى والأوبئة المتخذة داخل الحرم المكي الشريف.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استكمال خدمات معتمري المرحلة الثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا