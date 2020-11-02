نصف المدارس تقييمها متدن في معايير التقويم

مدارس البنات
وفقا لتقرير «حالة التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية 2019» الصادر عن هيئة تقويم التعليم والتدريب، لا يختلف أداء المدارس باختلاف المرحلة التعليمية، حيث تشابه أداء المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، فيما تفوقت مدارس البنات بشكل واضح، حيث صنفت 7 مدارس من كل 100 مدرسة في مستوى التميز، و47 مدرسة في مستوى التقدم، مقابل مدرسة واحدة فقط في مستوى التميز، و22 مدرسة في مستوى التقدم، وهناك تفوق نسبي للمدارس الأهلية أيضاً، إذ قابلت كل مدرسة أهلية في مستوى التهيئة مدرستان حكوميتان، وتحقق مستوى التقدم لخُمس المدارس الأهلية، مقابل ثلث المدارس الحكومية.
التعليم والتعلم
فيما يتعلق بأداء المدارس في مجالات التقويم اتضح أن الأداء كان أكثر تدنياً في مجال التعليم والتعلم، حيث صنفت 33 من كل 100 مدرسة في مستوى التهيئة، يليه مجال البيئة المدرسية إذ صنفت 22% من المدارس على نفس المستوى، ثم مجال القيادة المدرسية 17%، ونواتج التعلم 11%، في حين كان مستوى الأداء أكثر تميزاً في مجال القيادة المدرسية، حيث صنفت 15% من المدارس في مستوى التميز، يليه مجال البيئة المدرسية 7% ثم مجال التعليم والتعلم ومجال نواتج التعلم 4%.
التطوير المؤسسي
يظهر تقويم معايير القيادة المدرسية أن الأداء الأقل كان في معيار التطوير المؤسسي، حيث صنفت 41% من المدارس في مستوى التهيئة، يليه معيار التخطيط والثقافة التنظيمية 24% من المدارس في مستوى التهيئة، ثم المجتمع المدرسي 16%، ثم قيادة العملية التعليمية 9%.
مستوى أداء مدارس التعليم العام
المدارس (بنين وبنات)
التميز 4%
التقدم 35%
الانطلاق 48%
التهيئة 13%
ثانوي
التميز 4%
التقدم 37%
الانطلاق 47%
التهيئة 12%
متوسط
التميز 3%
التقدم 35%
الانطلاق 49%
التهيئة 13%
ابتدائي
التميز 5%
التقدم 34%
الانطلاق 49%
التهيئة 12%
مدارس البنين
التميز 1%
التقدم 22%
الانطلاق 63%
التهيئة 14%
مدارس البنات
التميز 7%
التقدم 47%
الانطلاق 35%
التهيئة 11%
المدارس الأهلية
التميز 4%
التقدم 41%
الانطلاق 48%
التهيئة 6%
المدارس الحكومية
التميز 4%
التقدم 34%
الانطلاق 48%
التهيئة 14%
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