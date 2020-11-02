انطلاق مزاد الإبل بسليمي حائل

وأوضح المحافظ أن المزاد جاء كأحد أهم الروافد الاقتصادية، التي ستساهم في الدخل العام للمحافظة، وفي الدخل الخاص لجميع المشاركين في المزاد من ملاك الإبل والأسر المنتجة. وشدّد الرمالي على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتوعية المشاركين والزوار بتطبيق التباعد، واستخدام الكمامات والمعقمات.
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