انطلاق مزاد الإبل بسليمي حائل

رعى محافظ السليمي مشغل غازي الرمالي، مزاد المحافظة للإبل بنسخته الأولى ‏‏بمنطقة ‏حائل، الذي يستمر أسبوعين بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة.‏ وتجول المحافظ في ساحة المزاد، واطّلع على التجهيزات التي قامت بها اللجنة المنظمة، ووفرتها للمشاركين في المزاد من ملاك الإبل والمهتمين بذلك الموروث، كما اطلّع الرمالي على مخيمات الأسر المنتجة المشاركة، وما تقدمه من الأكلات الشعبية المختلفة والمنتوجات الحرفية، كما زار المحافظ مضيفات الأسر المنتشرة على جنبات المزاد.

وأوضح المحافظ أن المزاد جاء كأحد أهم الروافد الاقتصادية، التي ستساهم في الدخل العام للمحافظة، وفي الدخل الخاص لجميع المشاركين في المزاد من ملاك الإبل والأسر المنتجة. وشدّد الرمالي على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتوعية المشاركين والزوار بتطبيق التباعد، واستخدام الكمامات والمعقمات.