صيانة منازل أسر الشهداء والدخل المحدود

وأوضح رئيس فريق المبادرة المهندس تركي آل باحش، أن فريق المسح يتكون من أعضاء هيئة التدريب ومتدربين في مجال التقنية الكهربائية والتمديدات الصحية والنجارة واللحام، إضافة إلى مشرف الجمعية الخيرية للخدمات بنجران، وذلك لتسهيل التواصل مع المستفيدين قبل وأثناء الوصول لموقع المنزل، مبيناً أن المسح والحصر يتم قبل البدء الفعلي للصيانة من أجل تسهيل عملية العمل ولجدولة المنازل وتوفير ما يحتاجه كل منزل.
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