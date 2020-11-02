البريد ناقل لوجستي لعسل الجوف

ويشارك في المهرجان نحو 140 نحالًا من جميع محافظات المنطقة لتسويق منتجاتهم من العسل ومشتقاته، حيث يزيد إنتاج المنطقة من العسل على 128 ألف طن.
وتتميز مشاركة البريد السعودي بتقديم عدد من الخدمات المتنوعة لزوار المهرجان، منها خدمات الشحن السريع وأمن منتجات المهرجان لجميع مناطق المملكة، وذلك من خلال استقبال العميل وتسجيل عنوانه الوطني وموقعه وإعطائه البيانات الخاصة بالشحنة التي تمكنه من تتبع سير المواد المرسلة وخروجها من مقر البريد إلى مقر وصولها. كما يقدم البريد السعودي لزوار المهرجان خدمة اشتراكات العنوان الوطني، وتقديم خدمة الاستفسارات.
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