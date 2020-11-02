أمطار وتحذيرات متقدمة من الرياح النشطة على 6 مناطق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى هطول أمطار رعدية، تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، تشمل السواحل منها كذلك على منطقة الجوف والحدود الشمالية وحائل وأجزاء من مرتفعات جازان، وعسير، والباحة. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية، خاصة الجنوبية منها.

ارتفاع الموج

أشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/‏ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/‏ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، يصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج جنوبا، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/‏ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر ستكون خفيف الموج.

تحذيرات

وحذرت الأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفاء، وهروب.

وشملت تنبيهات الأمطار مناطق تبوك وعسير والباحة وحائل وأجزاء من المدينة المنورة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

مناطق شملتها التحذيرات

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جازان

تبوك

عسير

الباحة

حائل