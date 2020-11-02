18 ألف مستفيد من تكافل الشرقية

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، استعراض تعليم المنطقة تقريرا، حول البرامج التي تدعمها مؤسسة تكافل للطلاب والطالبات المحتاجين بالمنطقة، إلى جانب مناقشة سبل دعم المؤسسة لاحتياجات المنطقة، وزيادة عدد المستفيدين.
كما أشار الباحص، إلى تسليم أكثر من 18410 آلاف مستفيد من مؤسسة تكافل من طلاب وطالبات تعليم الشرقية، مبالغ الإعانة المالية وجائزة التفوق، بمبلغ تسعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وتسعين ألف ريال، إضافة إلى استفادة أكثر من أربعة آلاف طالب وطالبة من مبادرة التمكين الرقمي، وتوزيع الأجهزة اللوحية لمواكبة الدراسة عن بعــد.
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