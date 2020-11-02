18 ألف مستفيد من تكافل الشرقية

أشار مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به مؤسسة تكافل الخيرية، تجاه دعم أبنائنا الطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس المملكة مادياً ومعنوياً، من خلال تقديمها حزمة من المبادرات، التي تلقي بظلالها على استمرار ونجاح تحصيلهم العلمي، ليكون ذلك سبباً بعد توفيق الله في نقلهم من دائرة الحاجة إلى آفاق الاكتفاء واليسر.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، استعراض تعليم المنطقة تقريرا، حول البرامج التي تدعمها مؤسسة تكافل للطلاب والطالبات المحتاجين بالمنطقة، إلى جانب مناقشة سبل دعم المؤسسة لاحتياجات المنطقة، وزيادة عدد المستفيدين.

كما أشار الباحص، إلى تسليم أكثر من 18410 آلاف مستفيد من مؤسسة تكافل من طلاب وطالبات تعليم الشرقية، مبالغ الإعانة المالية وجائزة التفوق، بمبلغ تسعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وتسعين ألف ريال، إضافة إلى استفادة أكثر من أربعة آلاف طالب وطالبة من مبادرة التمكين الرقمي، وتوزيع الأجهزة اللوحية لمواكبة الدراسة عن بعــد.