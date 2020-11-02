150 وجبة للمشاركين في إطفاء حريق السودة

قدم مواطن من سكان السودة 150 وجبة لأبطال الدفاع المدني والفرق المشاركة معهم في إخماد حريق السودة الأسبوع الماضي. وتأتي هذه المبادرة من المواطن عبدالله محمد معدي، من منطلق مبادرة حسن الوفادة التي أسس لها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال قبل عام ونصف العام، وتعتبر المبادرة نوعا من أنواع المساهمة المجتمعية والمشاركة بجزء من واجب الضيافة.

وهذه المبادرة لم تكن الأولى إذ أنه عندما تعطل الباص الذي كان يحمل عددا من موظفي موسم السودة في العام 2019 بأحد الطرق الوعرة، قام معدي بمساعدتهم واستضافتهم.

يقول معدي: واجبنا نحو الضيف أيا كان أن نقدم له حق الضيافة، وهذا قبل أن يكون شعورا فهو واجب ديني، وعرف متوارث، وهؤلاء المشاركين في إطفاء الحريق بذلوا جهودا جبارة وكبيرة، والجهات الرسمية وفرت لهم كل ما يحتاجونه وليسوا بانتظار أن نقدم لهم شيئا، ولكن كان شعور حسن الوفادة أن أقدم لهم جزءا يسيرا من واجبهم الكبير الذي يستحقونه.