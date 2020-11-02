150 وجبة للمشاركين في إطفاء حريق السودة

وهذه المبادرة لم تكن الأولى إذ أنه عندما تعطل الباص الذي كان يحمل عددا من موظفي موسم السودة في العام 2019 بأحد الطرق الوعرة، قام معدي بمساعدتهم واستضافتهم.
يقول معدي: واجبنا نحو الضيف أيا كان أن نقدم له حق الضيافة، وهذا قبل أن يكون شعورا فهو واجب ديني، وعرف متوارث، وهؤلاء المشاركين في إطفاء الحريق بذلوا جهودا جبارة وكبيرة، والجهات الرسمية وفرت لهم كل ما يحتاجونه وليسوا بانتظار أن نقدم لهم شيئا، ولكن كان شعور حسن الوفادة أن أقدم لهم جزءا يسيرا من واجبهم الكبير الذي يستحقونه.
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