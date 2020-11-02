النقل السعودية تدعم 13 مشروعا في اليمن

وُقِّعَت أمس مذكرة تعاون مشترك بين وزارة النقل السعودية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، استمرارا للتعاون بين الجهات السعودية واليمنية في دعم شتى المجالات الحيوية والأساسية والخدمية في الجمهورية اليمنية، وفي إطار جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تقديم المبادرات والبرامج التنموية وحوكمتها وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

13 مشروعا

تشمل مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الداعمة قطاع النقل إعادة تأهيل المطارات والموانى، وإعادة تأهيل وترميم الطرق والمنافذ اليمنية وعددها 13 مشروعا. ومثَّل الجانبين خلال التوقيع كل من معالي وزير النقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، والمشرف العام على البرنامج، السفير محمد بن سعيد آل جابر، بهدف تطوير قطاع النقل البري والبحري والجوي في الجمهورية اليمنية، وتحقيق الكفاءة والفعالية بمختلف طرق المحافظات والمدن اليمنية.

وقال وزير النقل: هذه الاتفاقية ستسهم في تحقيق التوازن المعيشي والاقتصادي لليمنيين، وتحسين جودة الحياة من خلال المشاريع والبرامج النوعية التي تسهم في تعزيز البنية التحتية للمنطقة في كل محافظات الجمهورية اليمنية الشقيقة، آملًا أن تحقق هذه الاتفاقية المثمرة أهدافها المرجوة، وأن تسهم في ربط مدن ومحافظات الجمهورية واتصالها ببعض، وأن تحقق الكفاءة والفاعلية لقطاع النقل في المنطقة.

من جهته، أوضح المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن: مذكرة التعاون المشترك ستسهم في تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المملكة واليمن، والارتقاء بمستوى خدمات قطاع النقل مع الجمهورية اليمنية، التي ستلقي بظلالها على دعم بقية القطاعات الخدمية والحيوية، لدعم ومساعدة الإنسان اليمني الشقيق، حيث يعد قطاع النقل شريانا رئيسا في ربط المملكة مع الجمهورية اليمنية، وربط الجمهورية اليمنية مع كل دول المنطقة والعالم.

تطوير البنى التحتية

يأتي توقيع مذكرة التعاون المشترك توحيدا لجهود الجهات السعودية فيما يتعلق بتنمية وإعمار اليمن، وانطلاقا من حرص البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على دعم قطاع النقل في المحافظات اليمنية، إلى جانب دعم مختلف القطاعات الخدمية والحيوية. ويعد هذا التعاون جزءًا من جهود تطوير البنى التحتية في اليمن، وبناء وتعزيز قدرات المختصين في مجال النقل، وتقديم الدعم الفني والاستشاري في مجال إنشاء وصيانة وترميم الطرق في الجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في قطاع النقل، ومستوى إجراءات ومخططات البنية التحتية للنقل، تحقيقاً للأثر الإيجابي والمباشر على حياة الأشقاء اليمنيين. ويعد هذا التعاون امتدادًا للمشاريع التنموية الداعمة لقطاع النقل التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر تبني أفضل ممارسات التنمية والإعمار والريادة الفكرية بمجال التنمية المستدامة في اليمن.

مشاريع النقل في اليمن

- إعادة تأهيل وتطوير مطار الغيضة

- تطوير وتأهيل مطار عدن الدولي

- إعادة تأهيل وتوسعة ميناء عدن

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- تطوير ودعم أنظمة السلامة في مطار سقطرى

- تطوير ميناء سقطرى

- إعادة تأهيل وتطوير ميناء نشطون

- تطوير ميناء المكلا وتزويده بالرافعات لزيادة قدرته الاستيعابية

- إعادة تأهيل وتطوير منفذ البقع

- إعادة تأهيل وتطوير منفذ شحن

- طريق العبر

- الطرق الداخلية في سقطرى

- إعادة تأهيل وإنارة الطرق الحيوية في عدن والغيضة

- إعادة تأهيل عقبة هيجة العبد في تعز