مستشفى قوى الأمن يكتشف جينا وراثيا مسؤولا عن تشوهات الأطفال

وتضمن تقرير الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بمستشفياتها ومراكزها الصحية خلال العام الهجري الماضي، صرف 4582149 وصفة علاجية، وإجراء 5065030 فحصًا مخبريا، و311997 فحصا بالأشعة بمختلف أنواعها. وبلغ عدد مراجعي أقسام الطوارئ في مختلف مستشفيات قوى الأمن 359991 مراجعا، فيما استفاد من خدمة توصيل العلاج والمستلزمات الطبية والتغذية العلاجية 74475 مستفيدا، وفتح 68900 ملف، بينما بلغ إجمالي المواليد 10029، مولودا والعمليات الجراحية 22255 عملية، وتسجيل 126037 طلبا إلكترونيا لخدمات المرضى.
وفعّلت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية 64 مبادرة وطنية، من أبرزها "صحتكم أمننا"، الموجهة لمنسوبي الدفاع المدني، ومبادرة المنصة الوطنية لسلامة المرضى "صوتك" في مستشفى قوى الأمن في مكة المكرمة لأول مرة في مستشفى حكومي. ونفذت الخدمات الطبية 182 مشروعا هندسيا وتقنيا، أبرزها استحداث مناطق للفحص التنفسي ووحدات للعناية الانتقالية الجديدة، ورفع الطاقات الاستيعابية، وإطلاق العيادات الافتراضية، وإيصال الأدوية وغيرها، وذلك خلال مواكبتها للجهود المبذولة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إطلاق مشروع الهوية الجديدة والموقع الإلكتروني الرسمي، والتطبيق الإلكتروني وأتمتة الملفات الطبية في مستشفى قوى الأمن بالرياض.
إنجازات الخدمات الطبية بوزارة الداخلية 1441هـ
- 1.8 مليون استقبلتهم عيادات الخدمات الطبية ومستشفيات قوى الأمن
- 4582149 وصفة علاجية تم صرفها
- 5065030 فحصا مخبريا
- 311997 فحصا بالأشعة
- 359991 مراجعا لأقسام الطوارئ في مختلف مستشفيات قوى الأمن
- 74475 مستفيدا من خدمة توصيل العلاج والمستلزمات الطبية والتغذية العلاجية
- 22255 العمليات الجراحية
- 126037 طلبا إلكترونيا لخدمات المرضى
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