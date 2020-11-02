منظمة التعاون الإسلامي تدين هجوم كابول

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على جامعة كابول والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأكدت الأمانة العامة وقوفها وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية، مجددة موقفها الثابت والرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف مهما كانت الظروف والدوافع. وقدمت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب أفغانستان وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.



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