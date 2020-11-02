منظمة التعاون الإسلامي تدين هجوم كابول

وأكدت الأمانة العامة وقوفها وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية، مجددة موقفها الثابت والرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف مهما كانت الظروف والدوافع.
وقدمت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب أفغانستان وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
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