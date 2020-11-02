الاجتماع الـ6 لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول التعاون غدا



يعقد رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، غداً، اجتماعهم السادس عبر الاتصال المرئي. بمشاركة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس. وسيناقشون خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة في مجال مكافحة الفساد، ويأتي على رأس هذه الموضوعات اعتماد القانون الاسترشادي لحماية المال العام لدول مجلس التعاون الخليج العربية، وكذلك مدونة السلوك الوظيفي الاسترشادية للأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، وتحديث المبادئ الاسترشادية لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، واعتماد إعلان أبوظبي ــ الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية مكافحة الفساد، والبيان الوزاري الأول لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين في ظل رئاسة المملكة العربية السعودية للمجموعة والصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2020.

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