القيادة تعزي الرئيس الفلبيني في ضحايا الإعصار غوني

من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين في ضحايا الإعصار الذي ضرب بلاده.
وقال ولي العهد: «بلغني نبأ الإعصار الذي ضرب بلدكم، وما نتج عن ذلك من خسائر بشرية ومادية، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً أن لا تروا أي مكروه».
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