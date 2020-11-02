القبض على مقيم حاول تهريب 1.6 مليون ريال للخارج

واتضح للجهات المختصة ارتباطه بمجموعة من 4 مقيمِين من الجنسية المصرية، تتراوح أعمارهم (بين العقدين الثالث والخامس)، امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر، ومحاولة تهريبها إلى خارج المملكة، بإخفائها داخل حقائب السفر بطرق متعددة، متخذين من سكنهم بحيي (منفوحة - والشفاء) مقرّين لجمع الأموال، وبتفتيشهما عثر على مبالغ مجهولة المصدر، بلغت (42.150) ريالا، وإقرارهم ( بتحويل وتهريب) مبالغ بذات النمط والسلوك الإجرامي، وقد تم القبض عليهم جميعا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق نظام الإجراءات الجزائية.
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