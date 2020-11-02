تدشين برنامج الأمير عبدالعزيز بن سعد لعمليات العيون بحائل

دشن أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بمقر الإمارة اليوم، برنامج الأمير عبدالعزيز بن سعد لعمليات ‏الماء الأبيض، والشبكية ‏والقرنية وجراحات العيون «عيونكم بعيوننا»،‏ ‏ومشروع تطوير وتوسعة أقسام الطوارئ في مستشفيات المنطقة، كما رعى ‏توقيع 3 اتفاقيات لتجمع حائل الصحي. ‏ ونوه أمير المنطقة بالتفاعل الإيجابي لتجمع حائل الصحي، والبداية القوية التي ‏بدأها للعمل على تحسين خدمات القطاع في المنطقة.‏

وتم توقيع الاتفاقية الأولى وهي «برنامج الأمير عبدالعزيز بن سعد ‏لعمليات الماء الأبيض، والشبكية والقرنية وجراحات العيون، «عيونكم ‏بعيوننا»» بين تجمع حائل الصحي، يمثله الرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور ‏عبد العزيز الحميضي، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يمثله ‏المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور عبدالعزيز الراجحي، وتستهدف إجراء ‏عمليات لأكثر من 2000 مستفيد في حائل، وإنهاء قوائم الانتظار لمثل ‏هذا النوع من العمليات.‏

وجاءت الاتفاقية الثانية بين تجمع حائل الصحي يمثله رئيس مجلس إدارة ‏التجمع المهندس عبدالله بن إبراهيم الرخيص، وجامعة حائل يمثلها معالي رئيس ‏الجامعة الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، وتهدف إلى التعاون ‏والتكامل في تطوير الخدمات الصحية والتعليمية في المنطقة، والاستفادة ‏المشتركة من المرافق والموارد والبرامج الأكاديمية والبورد التخصصي.

فيما جاءت الاتفاقية الثالثة بين تجمع حائل الصحي يمثله الرئيس التنفيذي ‏للتجمع، وصندوق العلياء للتنمية المحلية ‏يمثله المهندس عبدالله الرخيص، وتشمل الاتفاقية إنشاء مراكز طبية ‏متخصصة في حائل، كمركز إدارة و متابعة الأمراض المزمنة والسكري، ‏ومركز الكلى الموازي للمركز الرئيسي، وتشمل كذلك المرحلة الأولى ‏لبرنامج الأسرة الصحية، الذي يشمل 10 آلاف أسرة في حائل خلال ‏سنتين، وإدارة بياناتهم في منصة «أناة» لتعزيز الأنماط الصحية. ‏