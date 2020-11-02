وتم توقيع الاتفاقية الأولى وهي «برنامج الأمير عبدالعزيز بن سعد لعمليات الماء الأبيض، والشبكية والقرنية وجراحات العيون، «عيونكم بعيوننا»» بين تجمع حائل الصحي، يمثله الرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور عبد العزيز الحميضي، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يمثله المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور عبدالعزيز الراجحي، وتستهدف إجراء عمليات لأكثر من 2000 مستفيد في حائل، وإنهاء قوائم الانتظار لمثل هذا النوع من العمليات.
وجاءت الاتفاقية الثانية بين تجمع حائل الصحي يمثله رئيس مجلس إدارة التجمع المهندس عبدالله بن إبراهيم الرخيص، وجامعة حائل يمثلها معالي رئيس الجامعة الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، وتهدف إلى التعاون والتكامل في تطوير الخدمات الصحية والتعليمية في المنطقة، والاستفادة المشتركة من المرافق والموارد والبرامج الأكاديمية والبورد التخصصي.
فيما جاءت الاتفاقية الثالثة بين تجمع حائل الصحي يمثله الرئيس التنفيذي للتجمع، وصندوق العلياء للتنمية المحلية يمثله المهندس عبدالله الرخيص، وتشمل الاتفاقية إنشاء مراكز طبية متخصصة في حائل، كمركز إدارة و متابعة الأمراض المزمنة والسكري، ومركز الكلى الموازي للمركز الرئيسي، وتشمل كذلك المرحلة الأولى لبرنامج الأسرة الصحية، الذي يشمل 10 آلاف أسرة في حائل خلال سنتين، وإدارة بياناتهم في منصة «أناة» لتعزيز الأنماط الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر تدشين برنامج الأمير عبدالعزيز بن سعد لعمليات العيون بحائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.