زيادة نسخ المصحف المطبوعة هذا العام إلى 18 مليون نسخة

جاء ذلك على هامش الزيارة التي قام بها الوزير آل الشيخ للمجمع، اليوم، لتدشين عدد من المشاريع والإصدارات الجديدة في إطار برامج وأعمال المجمع في خدمة القرآن الكريم وعلومه والمسلمين بالعالم استناداً لرؤى وتوجيهات القيادة وفق رؤية المملكة 2030 التي تستهدف 30 مليون معتمر وزائر كل عام لتوزيعها عليهم.
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