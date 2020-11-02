السعودية اليوم / أوكرانيا تسجل 69 وفاة و6754 إصابة جديدة بكورونا



كيف 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس

سجلت أوكرانيا 69 حالة وفاة و6754 إصابة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الأوكرانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 7375 وفاة، و402494 إصابة، في حين بلغ إجمالي عدد المتعافين 163768 شخصاً.

// انتهى //

22:40ت م

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كيف 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسسجلت أوكرانيا 69 حالة وفاة و6754 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت وزارة الصحة الأوكرانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 7375 وفاة، و402494 إصابة، في حين بلغ إجمالي عدد المتعافين 163768 شخصاً.// انتهى //22:40ت م0262

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