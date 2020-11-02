السعودية اليوم / رئيس جامعة شقراء يزور كليات الدوادمي



شقراء 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس

زار رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، اليوم، كليات محافظة الدوادمي، وذلك في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها للكليات بمختلف المحافظات للوقوف على انتظام سير العمل الأكاديمي بها، والتعرف على الكليات كافة عن قرب والالتقاء بعمداء الكليات ومنسوبيها والاستماع لمتطلباتهم ومقترحاتهم ومتابعة مجريات العملية التعليمية.

وشملت الجولة، عددًا من الكليات من بينها كلية العلوم والدراسات الإنسانية، وكلية التربية، وكلية المجتمع، وكلية الطب، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية الصيدلة، وكلية الهندسة.

واستمع رئيس الجامعة إلى شرح مفصل تناول خطط الكليات واحتياجاتها، وبرامجها المستقبلية، مطلعاً على آلية سير برامج الدراسات العليا، كما تفقد أهم مرافق الكليات ووقف على جاهزية القاعات الدراسية التي تجرى فيها الاختبارات حاليا حضوريًا في الكليات.

// انتهى //

22:29ت م

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