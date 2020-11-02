السعودية اليوم / 1,234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الإمارات



أبوظبي 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 2 نوفمبر 2020 م واس

سجلت الإمارات خلال الساعات الـ24 الماضية 1234 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم إلى وفاة مصاب بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات في البلاد 497 حالة وفاة.

// انتهى //

22:15ت م

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أبوظبي 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 2 نوفمبر 2020 م واسسجلت الإمارات خلال الساعات الـ24 الماضية 1234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 135141 إصابة.وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم إلى وفاة مصاب بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات في البلاد 497 حالة وفاة.// انتهى //22:15ت م0255

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