السعودية اليوم / سمو الأمير تركي بن طلال يستعرض مشروع ‏طريق "مرحبًا ألف"



أبها 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، ورشة تحسين المشهد الحضري، بمقر بلدية محافظة خميس مشيط.

واطلع سموه على المدة المتبقية من أعمال طريق "مرحبًا ألف" امتداد طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، الذي تعكف أمانة المنطقة ممثلةً في وكالة المشاريع على إنجاز ما تبقى من تهيئته.

واستعرض الأمير تركي بن طلال, جدولة المشروع وأعماله المتمثلة في سفلتة ورصف وإنارة الطريق البالغ طوله ٩٧٣٠ متراً بعرض ٦٠ متراً، مطلعاً على سير العمل الحالي، وما جرى تنفيذه من مراحل العقد بين الشركة المنفذة وأمانة منطقة عسير، حيث جرى الانتهاء من السفلتة للكيلو الأول من الطريق، فيما يجري العمل على الردم والدمك لطبقات ماقبل الأساس، وتشغيل الميول الجانبية للطريق وأعمال القطع للوصول إلى المناسيب التصميمية.

ويأتي مشروع طريق "مرحبًا ألف" ، ضمن خطة المشهد الحضري في مجال محور الطرق، الذي انطلقت رؤيته يناير الماضي بتوجيه وإشراف من سمو رئيس هيئة تطوير المنطقة، خلال ورشة العمل التي شارك فيها مديرو الإدارات الحكومية والخدمية ورؤساء البلديات وعدد من المهتمين والمتخصصين في المجال العمراني.

// انتهى //

22:11ت م

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