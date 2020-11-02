السعودية اليوم / خفر السواحل الجزائري يوقف أربعة مهاجرين غير شرعيين



الجزائر 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 2 نوفمبر 2020 م واس

أوقف خفر السواحل الجزائري اليوم، أربعة مهاجرين غير شرعيين، على سواحل مدينة عين تموشنت أقصى الشمال الغربي.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، أن المهارجين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية، مشيراً إلى الاحتفاظ بهم من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

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22:10ت م

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