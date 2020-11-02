

ظهران الجنوب 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس

تواصل بلدية محافظة سراة عبيدة عملها لتنفيذ واستكمال المشاريع التنموية والتحسينية ومشاريع سفلتة الطرق والشوارع وصيانة الأرصفة داخل الأحياء والتحسين والتجميل للحدائق.

كما يواصل قسم المشاريع متابعة مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار في أحياء المحافظة والمراكز التابعة لها، فيما تقوم إدارة النظافة بالأعمال اليومية لمعالجة التشوّه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري.

// انتهى //

21:56ت م

0251





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية سراة عبيدة تستكمل تنفيذ المشاريع التنموية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.