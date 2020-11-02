السعودية اليوم / اليونان تسجل 1152 إصابة بفيروس كورونا المستجد



أثينا 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 2 نوفمبر 2020 م واس

سجلت اليونان 1152 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 42080, فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 642 وفاة.

وشددت السلطات اليونانية الإجراءات التقييدية, حيث سيجرى فرض إغلاق جزئي في جميع أنحاء البلاد ابتداءً من يوم غد, بعد تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا.

// انتهى //

21:53ت م

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أثينا 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 2 نوفمبر 2020 م واسسجلت اليونان 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)​​​, وسبع حالات وفاة ، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 42080, فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 642 وفاة.وشددت السلطات اليونانية الإجراءات التقييدية, حيث سيجرى فرض إغلاق جزئي في جميع أنحاء البلاد ابتداءً من يوم غد, بعد تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا.// انتهى //21:53ت م0248

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