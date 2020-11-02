السعودية | المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:14 مساءً, 2 نوفمبر 2020 م المناطق - واس أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وجددت الوزارة التأكيد على رفض المملكة لهذه الأعمال الشنيعة التي تستهدف أرواح الأبرياء، وتزعزع الأمن والاستقرار، مشددة على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

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