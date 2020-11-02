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2020-11-02 السعودية تدين وتستنكر بشدة هجوم جامعة كابول الإرهابي متابعات الخليج 365 - واس أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. Advertisements وجددت الوزارة التأكيد على رفض المملكة لهذه الأعمال الشنيعة التي تستهدف أرواح الأبرياء، وتزعزع الأمن والاستقرار، مشددة على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة. وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

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