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الشيخ السليمان: لا حرج في أداء عدة صلوات بوضوء واحد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد فضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، أنه لا حرج في أداء عدة صلوات بوضوء واحد.
وقال السليمان في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لرئاسة البحوث العلمية والإفتاء على موقع تويتر، مساء اليوم الاثنين: إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلوات بوضوء واحد عمدًا؛ ليخبر أصحابه أنه يجوز للمسلم أن يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد.
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