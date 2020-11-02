الشيخ السليمان: لا حرج في أداء عدة صلوات بوضوء واحد

2020-11-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد فضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، أنه لا حرج في أداء عدة صلوات بوضوء واحد.

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وقال السليمان في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لرئاسة البحوث العلمية والإفتاء على موقع تويتر، مساء اليوم الاثنين: إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلوات بوضوء واحد عمدًا؛ ليخبر أصحابه أنه يجوز للمسلم أن يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد.





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