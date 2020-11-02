محمد بن مسعود - الدمام - قال المحترف بصفوف الفريق الكروي الأول بنادي النصر( قائد الفريق) البرازيلي بيتروس، إنه فخور بفريقه وما يقدمه في الأيام الماضية.

وكتب "بيتروس" بعد أن كان رحيله وشيكًا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "فخور جدًا بما يقدمه النصر، إن الله يرى كل شيء، وسنحصل على مكافأتنا بعد مثابرتنا وعملنا".

وتابع:"نحن معًا دائمًا، وسنبقى متكاتفين في كل حين، لنذهب جميعًا نحو الأمام، سنصل قريبًا بالتأكيد".

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442 09:55 PM Advertisements "بيتروس" مؤكدًا : فخور جدًا بما يقدمه النصر .. إن الله يرى كل شيء "بيتروس" مؤكدًا : فخور جدًا بما يقدمه النصر .. إن الله يرى كل شيء قال المحترف بصفوف الفريق الكروي الأول بنادي النصر( قائد الفريق) البرازيلي بيتروس، إنه فخور بفريقه وما يقدمه في الأيام الماضية.

وكتب "بيتروس" بعد أن كان رحيله وشيكًا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "فخور جدًا بما يقدمه النصر، إن الله يرى كل شيء، وسنحصل على مكافأتنا بعد مثابرتنا وعملنا".

وتابع:"نحن معًا دائمًا، وسنبقى متكاتفين في كل حين، لنذهب جميعًا نحو الأمام، سنصل قريبًا بالتأكيد". الكلمات المفتاحية

، "بيتروس" مؤكدًا : فخور جدًا بما يقدمه النصر .. إن الله يرى كل شيء ،

المصدر : الخليج 365

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