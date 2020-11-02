- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - قال المحترف بصفوف الفريق الكروي الأول بنادي النصر( قائد الفريق) البرازيلي بيتروس، إنه فخور بفريقه وما يقدمه في الأيام الماضية.
وكتب "بيتروس" بعد أن كان رحيله وشيكًا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "فخور جدًا بما يقدمه النصر، إن الله يرى كل شيء، وسنحصل على مكافأتنا بعد مثابرتنا وعملنا".
وتابع:"نحن معًا دائمًا، وسنبقى متكاتفين في كل حين، لنذهب جميعًا نحو الأمام، سنصل قريبًا بالتأكيد".
02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442 09:55 PM
قال المحترف بصفوف الفريق الكروي الأول بنادي النصر( قائد الفريق) البرازيلي بيتروس، إنه فخور بفريقه وما يقدمه في الأيام الماضية.
وكتب "بيتروس" بعد أن كان رحيله وشيكًا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "فخور جدًا بما يقدمه النصر، إن الله يرى كل شيء، وسنحصل على مكافأتنا بعد مثابرتنا وعملنا".
وتابع:"نحن معًا دائمًا، وسنبقى متكاتفين في كل حين، لنذهب جميعًا نحو الأمام، سنصل قريبًا بالتأكيد".
، "بيتروس" مؤكدًا : فخور جدًا بما يقدمه النصر .. إن الله يرى كل شيء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر "بيتروس" مؤكدًا : فخور جدًا بما يقدمه النصر .. إن الله يرى كل شيء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.