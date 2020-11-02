محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية.. وتستمر للعاشرة مساء أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم تنبيهًا متقدمًا باستمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل: العاصمة المقدسة، والجموم، وبحرة، وميسان. مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساء.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442 09:33 PM مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية.. وتستمر للعاشرة مساء Advertisements "الأرصاد" تنبّه: أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة "الأرصاد" تنبّه: أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم تنبيهًا متقدمًا باستمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل: العاصمة المقدسة، والجموم، وبحرة، وميسان. مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساء. الكلمات المفتاحية

، "الأرصاد" تنبّه: أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة ،

المصدر : الخليج 365

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