- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
صممت أكاديمية سعودية، تطبيقًا إلكترونيًا للعبة ثقافية للأطفال لتنمية الحس الإبداعي والثقافي بالتراث الوطني أطلقت عليه "سعودي فاشن Saudi Fashion ".
وكشفت مصممة اللعبة الدكتورة عبير الصاعدي، الأستاذ المشارك في الفنون البصرية بجامعة أم القرى، أن اللعبة إلكترونية مستوحاة من الملابس التقليدية في مناطق المملكة ذات القيم الجمالية المتنوعة في أشكالها وزخارفها وألوانها.
وأضافت لـ"الخليج 365": أن "هدفها تنمية الحس الجمالي والوطني للطفل في مرحلة الطفولة المتأخرة وتوثيق التراث الوطني وتقديم محتواه البصري والمعرفي والفني في قالب معاصر وجاذب، يدمج بين المعرفة والترفيه مما يثير في الطفل الإحساس بالوطنية والاعتزاز بالهوية".
ونوهت "الصاعدي" بدعم وزارة الثقافة للمبدعين، مؤكدة في هذا الصدد حاجتها إليه، حيث إنها تهتم بتقريب التراث الثقافي للطفل بشكل معاصر، وهي من القلة في هذا المجال؛ حيث إن التطبيق أطلق وتم الرفع لبراءة الاختراع من وزارة الثقافة.
02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442 09:22 PM
أطلقت عليه اسم "سعودي فاشن"
صممت أكاديمية سعودية، تطبيقًا إلكترونيًا للعبة ثقافية للأطفال لتنمية الحس الإبداعي والثقافي بالتراث الوطني أطلقت عليه "سعودي فاشن Saudi Fashion ".
وكشفت مصممة اللعبة الدكتورة عبير الصاعدي، الأستاذ المشارك في الفنون البصرية بجامعة أم القرى، أن اللعبة إلكترونية مستوحاة من الملابس التقليدية في مناطق المملكة ذات القيم الجمالية المتنوعة في أشكالها وزخارفها وألوانها.
وأضافت لـ"الخليج 365": أن "هدفها تنمية الحس الجمالي والوطني للطفل في مرحلة الطفولة المتأخرة وتوثيق التراث الوطني وتقديم محتواه البصري والمعرفي والفني في قالب معاصر وجاذب، يدمج بين المعرفة والترفيه مما يثير في الطفل الإحساس بالوطنية والاعتزاز بالهوية".
ونوهت "الصاعدي" بدعم وزارة الثقافة للمبدعين، مؤكدة في هذا الصدد حاجتها إليه، حيث إنها تهتم بتقريب التراث الثقافي للطفل بشكل معاصر، وهي من القلة في هذا المجال؛ حيث إن التطبيق أطلق وتم الرفع لبراءة الاختراع من وزارة الثقافة.
، أكاديمية سعودية تصمم تطبيقًا للعبة للأطفال لتعزيز الحس الثقافي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أكاديمية سعودية تصمم تطبيقًا للعبة للأطفال لتعزيز الحس الثقافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.