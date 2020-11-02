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كشف الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باجانو عن مساهمة مشروع البحر الأحمر في الاقتصاد السعودي، مؤكدًا أنه يعد المشروع السياحي الرئيس للمملكة وسيُسهم بـ100 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال فترة بناء المشروع.
وأضاف باجانو في حديث لقناة العربية أن المشروع سيُسهم بـ22 مليار ريال سنويًا ويخلق 35 ألف فرصة عمل مباشرة و35 ألف فرصة عمل غير مباشرة لافتًا إلى أن الشركة تحرص على حماية البيئة خلال مراحل إنشاء المشروع نظرًا لأهميتها.
وأشار إلى أن السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية عالميًا خصوصًا قبل جائحة كورونا ونتوقع عودة الانتعاش لهذا القطاع بشكل كبير وأن السياحة الفاخرة بدأت تتغير قبل جائحة كورونا من التركيز على الاستهلاك إلى التركيز على التجربة متوقعًا أن تكون المملكة هي المركز الرئيس للسياحة الفاخرة في العالم.
02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442 09:21 PM
100 مليار مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي
كشف الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باجانو عن مساهمة مشروع البحر الأحمر في الاقتصاد السعودي، مؤكدًا أنه يعد المشروع السياحي الرئيس للمملكة وسيُسهم بـ100 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال فترة بناء المشروع.
وأضاف باجانو في حديث لقناة العربية أن المشروع سيُسهم بـ22 مليار ريال سنويًا ويخلق 35 ألف فرصة عمل مباشرة و35 ألف فرصة عمل غير مباشرة لافتًا إلى أن الشركة تحرص على حماية البيئة خلال مراحل إنشاء المشروع نظرًا لأهميتها.
وأشار إلى أن السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية عالميًا خصوصًا قبل جائحة كورونا ونتوقع عودة الانتعاش لهذا القطاع بشكل كبير وأن السياحة الفاخرة بدأت تتغير قبل جائحة كورونا من التركيز على الاستهلاك إلى التركيز على التجربة متوقعًا أن تكون المملكة هي المركز الرئيس للسياحة الفاخرة في العالم.
، "باجانو": السعودية ستكون عاصمة السياحة الفاخرة في العالم ،
المصدر : الخليج 365
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