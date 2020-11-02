شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً باستمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة، والجموم، وبحرة، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية الأفقية.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة العاشرة مساءً.
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