تركي بن طلال يستعرض مشروع ‏طريق مرحبًا ألف

2020-11-02

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

استعرض الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، المدة المتبقية من أعمال طريق “مرحبًا ألف” الذي تعكف أمانة منطقة عسير، ممثلةً في وكالة المشاريع، على إنجاز ما تبقى من تهيئته.

جاء ذلك خلال رعايته ورشة تحسين المشهد الحضري، بمقر بلدية خميس مشيط.

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واطلع الأمير تركي بن طلال على جدولة المشروع وأعماله، وتتمثل في سفلتة وأرصفة وإنارة الطريق بطول 9730 مترًا، وبعرض 60 مترًا، وهو الرابط بين حي المنسك وطريق المطار، إضافةً إلى الشخوص على الوضع الحالي، وما تم تنفيذه من مراحل العقد بين الشركة المنفذة وأمانة منطقة عسير، حيث تم الانتهاء من السفلتة للكيلو الأول من الطريق، فيما يجري العمل على أعمال الردم والدمك لطبقات ما قبل الأساس، وتشغيل الميول الجانبية للطريق وأعمال القطع للوصول إلى المناسيب التصميمية.

ويأتي مشروع طريق مرحبًا ألف، ضمن خطة المشهد الحضري في مجال محور الطرق، إذ انطلقت رؤية المشروع في يناير من العام الماضي، بتوجيه وإشراف رئيس هيئة تطوير المنطقة من خلال ورشة عمل حضرها مديرو الدوائر الحكومية والخدمية ورؤساء البلديات وعدد من المهتمين والمتخصصين في المجال العمراني، وذلك لخلق نماذج وقدوات يحتذى بها في جميع مراكز ومحافظات المنطقة.





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