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2020-11-02 القبض على مقيمين جمعوا أموالًا مجهولة المصدر لتهريبها إلى خارج السعودية تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق نظام الإجراءات الجزائية متابعات الخليج 365 - واس Advertisements قبضت شرطة منطقة الرياض على مجموعة مقيمين امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتهريبها إلى خارج المملكة.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية باشرت إجراءات الاستدلال في محاولة مقيم من الجنسية المصرية تهريب مبلغ (1,650,000) ريال، إلى خارج البلاد، أحبطتها جمارك مطار الملك خالد الدولي، واتضح للجهات المختصة ارتباطه بمجموعة من ( 4) مقيمِين من الجنسية المصرية، تتراوح أعمارهم (بين العقدين الثالث والخامس)، امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر، ومحاولة تهريبها إلى خارج المملكة بإخفائها داخل حقائب السفر بطرق متعددة، متخذين من سكنهم بحيي (منفوحة – والشفاء) مقرّين لجمع الأموال، وبتفتيشهما عثر على مبالغ مجهولة المصدر، بلغت (42.150) ريالاً، وإقرارهم ( بتحويل وتهريب) مبالغ بذات النمط والسلوك الإجرامي، وقد تم القبض عليهم جميعاً، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق نظام الإجراءات الجزائية.

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