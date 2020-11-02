الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس الفلبيني في ضحايا الإعصار

2020-11-02

متابعات الخليج 365 - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين، في ضحايا الإعصار الذي ضرب بلاده.

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وقال الملك سلمان:” علمنا بنبأ الإعصار الذي ضرب بلدكم، وما نتج عن ذلك من خسائر بشرية ومادية، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين أن لا تروا أي مكروه”.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين في ضحايا الإعصار الذي ضرب بلاده.

وقال ولي العهد:” بلغني نبأ الإعصار الذي ضرب بلدكم، وما نتج عن ذلك من خسائر بشرية ومادية، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً أن لا تروا أي مكروه”.



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