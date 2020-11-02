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شكرا لقرائتكم هذه أبرز الإضافات الجديدة لتطبيق جوال بنك التنمية الاجتماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هذه أبرز الإضافات الجديدة لتطبيق جوال بنك التنمية الاجتماعية
منها إصدار إثبات المديونية عبر نسخة رقمية سهلة الحفظ
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح بنك التنمية الاجتماعية أبرز الإضافات الجديدة لتطبيق الجوال الخاص به.
وذكر البنك عبر إنفوجرافيك على حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين، أن الإضافات الجديدة هي الدخول عبر النفاذ الموحد والوصول إلى الخدمات بالهوية الرقمية الموحدة، وأيضًا كشف حساب التمويل وتتيح طباعة كشف الحساب إلكترونيًّا، بالإضافة إلى إصدار إثبات المديونية عبر نسخة رقمية سهلة الحفظ مع إمكانية الطباعة والمشاركة.
وضمن خدمات بنك التنمية الاجتماعية أيضًا، إصدار إخلاء طرف عن طريق نسخة رقمية سهلة الحفظ مع إمكانية الطباعة والمشاركة، وأخيرًا خدمة البحث عن التمويل المناسب عن طريق استكشاف التمويل المناسب من منتجات التمويل الاجتماعي والعمل الحر.
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