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فيديو.. كل ما تود معرفته عن ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء في واتساب
تهدف لحذف الرسائل تلقائيًّا بعد مرور 7 أيام من الطرفين
متابعات الخليج 365 - الرياض
استعرض المهتم بالتقنية عبدالعزيز الرشيد ميزة وصفها بأنها “رهيبة وجميلة” والتي وصلت حاليًّا للبعض في تطبيق واتساب، وهي ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء (حذف الرسائل تلقائيًّا بعد مرور 7 أيام من الطرفين).
وتسعى واتساب من خلال ميزة حذف الرسائل إلى الحد من الرسائل المتراكمة في المحادثات الخاصة وفي المجموعات التي تؤثر على ذاكرة الهاتف، وتصعب عملية البحث عن شيء معين في المحادثة، وستحل ميزة الحذف التلقائي هذه المشكلة في المحادثات الجماعية خصوصًا، وسيتحكم فيها مشرفو تلك المجموعات.
جدير بالذكر أن العام الجاري 2020 سيحمل تحديثًا جديدًا أيضًا لنسخة رجال الأعمال (whatsapp business)، وهي نسخة مخصصة للأعمال التجارية وتختلف ببعض خصائصها عن النسخة العادية.
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