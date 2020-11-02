2020-11-02

11 علامة قد تكون مؤشرًا على الإفراط في الرياضة

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

الرياضة مهمة للوقاية من الأمراض، والنصح بممارستها من الوصايا الضرورية للمحافظة على رشاقة الجسم والوزن الذي يتفق مع الطول، ولكن ثمة أسباب قد تكون مؤشرًا للإفراط فيها.

11 علامة للتعب:

وقال المدرب الرياضي الكابتن سالم الحمد في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: إن أهمية الرياضة تكمن في أنها تحافظ على الجسم وتقيه من الأمراض، ولكن هناك 11 علامة قد تكون مؤشرًا بأن مستواها قد زاد في الجسم، وهذه العلامات هي:

⁃ عدم القدرة على أداء التمارين الرياضية بنفس المستوى السابق.

⁃ الحاجة إلى فترات راحة أطول.

⁃ الشعور بالتعب.

⁃ الشعور بالاكتئاب.

⁃ تقلبات مزاجية أو القلق.

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⁃ مشاكل في النوم.

⁃ الشعور بألم في العضلات أو ثقل في الأطراف.

⁃ حدوث إصابات ناتجة عن فرط النشاط.

⁃ فقدان الدافع لممارسة الرياضة.

⁃ الإصابة بنزلات برد أكثر.

⁃ خسارة الوزن السريعة.

الراحة مطلوبة:

وأضاف الحمد أنه في هذه الحالة يجب التقليل من ممارسة الرياضة أو الراحة التامة منها لمدة أسبوع أو أسبوعين، وفي حال كان الجسم ما يزال متعبًا بعد أسبوع أو أسبوعين من الراحة، فيجب عندها مراجعة الطبيب، فقد يحتاج الجسم إلى الراحة أكثر، وتأجيل العودة للتمارين الرياضية لمدة شهر، ويتوقف العودة للممارسة مرة أخرى على تقرير الطبيب.

الماء والنوم الصحي:

ونصح الحمد جميع الذين يمارسون الرياضة بالحرص على تناول كمية كافية من الماء، والنوم الصحي بإعطاء الجسم كفايته من الراحة، مع اختصار أوقات الممارسة في درجات الحرارة الشديدة أو الرطوبة، بالإضافة إلى أخذ استراحة عند الشعور بأن الجسم متعب ويحتاج للراحة، وأيضًا الحد من تناول وجبات الدهون والسعرات الحرارية.





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