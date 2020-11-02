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2020-11-02 فيديو.. الحرم المكي تحت زخات المطر متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أدى المصلون اليوم صلاة العشاء في الحرم المكي تحت زخات المطر، تحفهم السكينة والرحمة من كل جانب.



ووثق مقطع فيديو زخات المطر وهي تهطل فوق المصلين الذين أدوا الصلاة في خشوع وتضرع إلى الله.

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